Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın Yıldönümü Kutlandı

Kayseri\'de Jandarma Teşkilatı\'nın Yıldönümü Kutlandı
12.06.2026 11:10
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Vali Çiçek, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başarılar diledi, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki görevinin önemli olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ise kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Çiçek'e teşekkür ederek Kayseri İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Gümüş Fatih Gümüş:
    vali kabul ediyor komutan teşekkür ediyor hatıra fotoğrafı çekiliyo ve sona eriyo ama sıkıntılar bitmiyo ki 0 0 Yanıtla
  • Aslı Gürcan Aslı Gürcan:
    güzel bir kutlama olmuş da mesele şu ki bu tür etkinliklere harcanan paraları düşünüyorum her sene aynı törenler aynı konuşmalar yapılıyo halbuki bu bütçeler doğrudan vatandaşa yardım olarak kullanılsa daha faydalı olmaz mı neyse önemli kurum tabii de verimlilik konusunda da düşünmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Serdar Roussel Serdar Roussel:
    187 yıl geçmiş yine aynı şeyler söyleniyor kutlama yapılıyor ama olay değişmiyor işte böyle devam edecek herhalde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayseri'de Jandarma Teşkilatı'nın Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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