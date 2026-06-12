Kayseri\'de Jandarma Teşkilatı\'nın Yıldönümü Kutlandı

Aslı Gürcan:

güzel bir kutlama olmuş da mesele şu ki bu tür etkinliklere harcanan paraları düşünüyorum her sene aynı törenler aynı konuşmalar yapılıyo halbuki bu bütçeler doğrudan vatandaşa yardım olarak kullanılsa daha faydalı olmaz mı neyse önemli kurum tabii de verimlilik konusunda da düşünmek lazım