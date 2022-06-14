Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar edildi. Tuğgeneral Yüksel Yiğit daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. - KAYSERİ

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit , etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen etkinlik, Kartal Şehitliği 'nde devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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