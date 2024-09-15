Kayseri\'de Kadın Üreticilere Tavuk Dağıtımı Yapıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Tavuklar Bizden Üretim Sizden' kampanyasında kırsal kesimde yaşayan kadın üreticilere 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıttı. Kadın üreticiler, böylesi anlamlı proje dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kentte tavukçuluk sektörü önemli bir gelişme süreci ile endüstriyel bir yapı kazanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile endüstriyel yapıya alternatif olarak kırsalda yaşayan girişimci kadın üreticilere kişi başı 10 adet yumurta tavuğu dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu'nun Yaygınlaştırılması Projesi'nde kadın üreticilerin sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ortak oldu.

Tavukları teslim alan kadın üreticiler, verdiği destek ve katkılardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. Kadın üreticiler, "Bu güzel desteğiniz, hem ekonomik hem de moral açısından bizlere büyük bir güç verdi. Sizlerin bu anlamlı yardım eli, kadınlar olarak bizleri daha da umutlandırmıştır" dediler.

"Dualarımız sizinle ve ekibinizle"

Başkan Büyükkılıç'a hem teşekkür hem de dua eden üreticiler, "Allah sizden razı olsun, emeklerinizin karşılığını en güzel şekilde almanızı nasip etsin. Dualarımız sizinle, sizlerin ve ekibinizin sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir hayat sürmesini diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadın üreticilere seslenerek, "Siz hanımefendiler, evimizin bereketi, temel direği, annemiz, bacımız, kardeşimizsiniz, ayrı ayrı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Üretenin hizmetkarı olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz yumurtacılığın merkezi. Hanımefendilere yönelik bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

"İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir"

Her konuda Kayserililerin yükünü alıp, belediye hizmetleriyle buluşmasını sağlayan ekibini tebrik eden Büyükkılıç, "İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Allah'tan korkan, kulundan utanan, Hulusi paşamızın da kulaklarını çınlatalım. İnsan önce Allah'tan korkacak, Allah korkusu ile hareket edecek, bu olmazsa olmazımızdır. Bunun yanında üreten olacak, hizmet eden olacak. Vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven olacak" ifadelerini kullandı.

Proje, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor

Özellikle yumurta tavukçuluğu konusunda bölgenin potansiyel arz ettiği görülürken, şehirde bitkisel üretimin yanında bölgede hayvancılık konusunda da bir gelişme kaydedilmiş olacak.

Proje ile kent genelinde kırsal kesimde ikamet eden kadın üreticilere zati ihtiyaçlarını karşılamak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlandı. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda ortalama 330-350 gün yumurtlama özelliğine sahip, en az 3 yıl ekonomik ömrü olan yarka (ferik) tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi hibe destekleri ile yumurta üreticiliği yapma konusunda isteklileri tavukçuluğa teşvik etmeyi hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak da hedefleniyor. Bu proje ile Kayseri'de yılda 3 milyon 500 bin adet doğal yumurta üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu'nun Yaygınlaştırılması Projesi'ne başvuran ve kırsal mahallelerde ikamet eden kadın çiftçilere yönelik uygulanan projede, 1 aileye 10 adet olmak üzere 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtıldı.

Aile başı 500 TL çiftçi payı katkı alınırken, projenin maliyeti 1 milyon 890 bin TL'yi buldu. - KAYSERİ