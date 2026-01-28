Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda başlatılan kan bağışı kampanyasında, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeli kan bağışında bulundu.

Toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışı kampanyalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kan bağışı standı kuruldu. Belirli aralıklarla Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğinde düzenlenen kampanyaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş ve daire başkanları da kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kampanyaya güçlü şekilde destek veren Büyükşehir Belediyesi personeli ise kurulan kan bağışı standına yoğun bir ilgi gösterdi. Stantta ilk olarak kayıt formunu dolduran personel, bağış öncesi uygunluk testini de tamamlayarak kan verdi.

Resmi işlemler için Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlar da kan bağışı kampanyasını takdirle karşıladı ve kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kan bağışı kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donör Kazanım Uzmanı Fatih Polat, kampanyaya desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve personeline teşekkür ederek, "Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak başta Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve tüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine çok teşekkür ederiz. Geleneksel olarak düzenliyoruz bu kan bağışı etkinliklerini" dedi.

Kış aylarında kan bağışının azaldığına dikkat çeken Polat, "Kan merkezleri için en zor zamanlar kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında enfeksiyonlardan dolayı kan bağış oranı düşer. Sağ olsun bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir imkan tanıdı ve şuanda katılım çok yüksek. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ