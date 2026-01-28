Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek

Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek
28.01.2026 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kampanya, toplumsal bir sorumluluk olarak kan bağışının önemine vurgu yapmak amacıyla hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda başlatılan kan bağışı kampanyasında, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeli kan bağışında bulundu.

Toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışı kampanyalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kan bağışı standı kuruldu. Belirli aralıklarla Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğinde düzenlenen kampanyaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş ve daire başkanları da kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kampanyaya güçlü şekilde destek veren Büyükşehir Belediyesi personeli ise kurulan kan bağışı standına yoğun bir ilgi gösterdi. Stantta ilk olarak kayıt formunu dolduran personel, bağış öncesi uygunluk testini de tamamlayarak kan verdi.

Resmi işlemler için Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlar da kan bağışı kampanyasını takdirle karşıladı ve kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kan bağışı kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donör Kazanım Uzmanı Fatih Polat, kampanyaya desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve personeline teşekkür ederek, "Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak başta Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve tüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine çok teşekkür ederiz. Geleneksel olarak düzenliyoruz bu kan bağışı etkinliklerini" dedi.

Kış aylarında kan bağışının azaldığına dikkat çeken Polat, "Kan merkezleri için en zor zamanlar kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında enfeksiyonlardan dolayı kan bağış oranı düşer. Sağ olsun bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir imkan tanıdı ve şuanda katılım çok yüksek. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:38:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükşehir ve ERÜ iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personelinden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.