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Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

12.02.2022 00:57
Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden fedakarca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 140 mahalle yolunu daha ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden fedakarca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 140 mahalle yolunu daha ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 2, Bünyan'da 11, Develi'de 10, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 50, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 27, Tomarza'da 20 ve Yahyalı ilçesinde 14 mahalle yolu olmak üzere bin 120 kilometrelik yol ağında toplam 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı olan mahalle yolu kalmazken, ekipler, tipiden sıkıntılı yollara acil müdahale ederek, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021'den bugüne kadar 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. - KAYSERİ

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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