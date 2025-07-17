Kayseri\'de KAYMEK Matematik Kampı Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve gençlerin akademik başarısını artırmak amacıyla KAYMEK Matematik Kampı'nda yeni sezon başladı. 40 öğrencinin katılımıyla başlayan kamp, analitik düşünme ve sayısal becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen KAYMEK Matematik Kampı, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde başladı. Gençlerin matematik dersine yönelik önyargılarını kırmak, sayısal dikkat, yordama ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan kamp, KAYMEK'in gelecekte hayata geçirmeyi planladığı KAYMEK Matematik Köyü projesinin de ilk adımını oluşturuyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca üç ayrı dönemde uygulanacak kampın yaz dönemi, 10'uncu sınıftan 22 öğrenci, 11'inci sınıftan 18 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci ile gerçekleştiriliyor. KAYMEK Gençlik Merkezleri, şehir merkezindeki 10 farklı noktada faaliyet göstererek gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyor. Matematik Kampı da bu merkezlerin gençlere sunduğu özel projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim alanında yaptığı yatırımlarla, şehri "okuyan ve okutan şehir" kimliğiyle öne çıkarmaya devam ediyor. - KAYSERİ