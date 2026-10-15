Kayseri\'de kimyasal kaza tatbikatı 16 yaralı ve 1 ölü senaryosuyla yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada kimyasal madde tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği kimyasala maruz kalan işçilere müdahale edildi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği bir fabrikada kimyasal kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, meteoroloji ekipleri kazanın meydana geldiği fabrikaya geldi. Kolluk kuvvetleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler de kimyasal sızıntıyı önlemek ve kimyasala maruz kalanlara müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, 16 yaralıya müdahale ederken, tatbikat gereği hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi de kontrollü bir şekilde fabrikadan çıkartıldı. Kazayı haber alarak geldikleri olay yerinde sinir krizi geçiren kazazedelerin yakınları ise kolluk kuvvetleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Tatbikatın başarılı geçtiğini ifade eden Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, "Bir afet ülkesiyiz ama sadece doğal kaynaklı afetler olmuyor ülkemizde. Yangın, sel, deprem ve kazalara bazen maruz kalabiliyoruz. Bugün de Kayseri'mizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat geçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç, 253 personel ile katıldık. Gerçekten afete ne kadar hızlı müdahale edebileceğimizi burada kendimiz görmüş olduk. Bu konuda Türkiye hakikaten ülke olarak bambaşka bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bu tür olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor, müdahale hızımızın gerçekten çok hızlı olması gerekiyor. AFAD'ımızı kutluyorum, çünkü gerçekten güzel bir hazırlık yapmışlar. Kendimizi iyi bir noktaya getirmişiz" dedi.

Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise, "İnşallah afet yaşamayız ama her an yaşayabiliriz diye bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla bugün endüstriyel kaza tatbikatı yapıyoruz. Buradaki amacımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında çalışma gruplarının Afet Yönetim Merkezi koordinesinde çalışabilirliğini ölçmek, eksiklerimizi görmek, personellerimizi eğitimli hale getirmek, iş birliğini en üst seviyeye çıkartmak. Büyük endüstriyel kaza riski olan fabrikalarımız var. Buralarda yaşanabilecek tehlikelere de bizlerin en iyi şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden elimizdeki imkanların tamamını kullanarak iyi bir tatbikat gerçekleştirdik. Notlarımızı aldık, eksikliklerimizi gördük. Ama her zaman daha iyi olmamız lazım. Biz de daha iyi olmak için her gün daha fazla çalışacağız. Bugün sahada 253 personel vardı, 23 afet grubu da aynı zamanda İl AFAD Merkezi'nde masa başı tatbikat gerçekleştiriyor. Biz hem sahada hem masa başında kim ne yapabilirin tamamını ölçüyoruz. Tatbikata katılan bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem Türkiye hem Kayseri'nin hazır olması lazım" ifadelerini kullandı.