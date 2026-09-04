Kayseri\'de kırtasiye denetimlerinde 112 ayda 132 firma mercek altına alındı

Kayseri'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetimler artırıldı.

20026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelere yönelik yapılan denetimler artırıldı. Kentin farklı noktalarındaki kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirilen ekipler, tüketici mağduriyetlerini gidermek için fiyat etiketlerini, sağlığı olumsuz etkileyen ürünleri denetledi. Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığı olarak, okulların açılışı öncesinde artan taleple birlikte, haksız fiyat artışları ve fiyat fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, ürünlerde fiyat etiketi ve kasa reyon farkının bulunup bulunmadığını kontrol etmek suretiyle, kırtasiye denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşık 1 aydır sürdürdüğümüz denetimlerinde 132 firma ve 12 bin 562 ürün denetlenerek bakanlığımıza bildirilmiştir. Bilinçli tüketici olarak, bilinçli alışveriş yapalım. İhtiyacımızı planlayalım ve bu plan doğrultusunda hareket edelim. Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir. En etkili denetim bilinçli alışveriş yapmaktır. Ayrıca alışverişlerimizde küçük esnaf ve yerel esnafımıza da yer verilirse ilimiz ekonomisi açısından da faydalı olacaktır" diye konuştu.