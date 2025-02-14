Kayseri'de Kış Şartları ile Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kış Şartları ile Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri\'de Kış Şartları ile Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürerek kırsal alanlarda toplam 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Zorlu kış koşullarına rağmen ekipler 7/24 hizmet veriyor.

14.02.2025 10:43  Güncelleme: 10:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deneyimli ekipleri ve donanımlı ekipmanları ile sürdürdüğü kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsal kesimlerdeki 376 kilometrelik yol ağında toplam 47 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı.

Devamlı olarak gerçekleşen kar yağışı ve ara sıra meydana gelen tipi nedeniyle kırsal kesimler başta olmak üzere yollarda kesintisiz ulaşım için özverili gayretlerine devam eden Büyükşehir, kırsal alandaki sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 3477 kilometre uzunluğundaki 598 mahalle yolunda, kış şartları ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kırsal mahallelerde, kar yağışı nedeniyle kapalı yol kalmaması ve kesintisiz ulaşım için büyük bir gayret ile görev yapıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, gece gündüz durmadan devam eden karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürüyor.

Ekipler, kar yağışı sonrası kapanan yollarda, yol açma çalışmalarını sürdürürken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Develi'de 6, Kocasinan'da 3, Pınarbaşı'da 17, Sarız'da 8 ve Yahyalı ilçesinde 13 olmak üzere toplam 376 kilometrelik yol ağında toplam 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Develi'de 2, Pınarbaşı'da 6, Sarız'da ise 6, olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda yol açma çalışmaları durmadan sürüyor.

Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın şehir merkezinde sürdürdüğü yoğun çalışmalar da devam ediyor. Ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyor.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda yürütülen kar küreme, temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

Bu titiz, sürekli ve özverili çalışmalar, Kayseri halkının kış şartlarında ulaşımını güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesine imkan tanıyor.

Ekiplerin çalışmaları 7/24 olarak aralıksız devam ederken, trafiğe çıkacak vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, Büyükşehir, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüklerinden bilgi almadan yola çıkmamaları, yapılan uyarıları dikkate almaları önem arz ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kış Şartları ile Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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