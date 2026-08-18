Komutanlardan Başkan Yalçın’a veda ziyareti
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Görev süreleri dolan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ve 2'nci Hava İkmal Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Yalçın, hizmetlerinden dolayı komutanlara teşekkür etti.
Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ve 2'nci Hava İkmal Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Yalçın, görev süreleri boyunca uyum içerisinde çalıştıklarına vurgu yaparak Kayseri'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı komutanlara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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