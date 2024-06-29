Kayseri'de kozmetik ürünleri satan mağaza sırasında 2 kadının kavgası kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri Park AVM'de bulunan kozmetik ürünleri satan mağaza önünde sıra bekleyen 2 kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girerken, çevredekilerde kadınları ayırmakta güçlük çekti.
O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de kozmetik mağazasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika
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