Kayseri\'de Kurban Bayramı İçin Zabıta Koordinasyon Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de halkın sağlığı, güvenliği ve düzeni noktasında denetim görevini gerçekleştiren Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla görevlerini en etkin şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı öncülüğünde koordinasyon toplantısı yaptı. Kayserililerin huzurlu bir bayram geçirmesi için koordineli bir şekilde görevini sürdürecek zabıta ekiplerinin merkez ilçe müdürleri bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile bir araya geldi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplantıda aldıkları kararları titizlikle takip edeceklerini belirterek, "Bizler 7/24 vatandaşımıza hizmet vermek için, şehrimizin güvenliğini, huzurunu korumak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyor. Kayserili hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza 7/24 hizmet vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan bayram süresince zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken, Kurban Bayramı'nda ve Kurban Bayramı arifesinde şehir mezarlığında vatandaşların mezar ziyaretlerini huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve şehir merkezinde alışveriş yoğunluğu olacak yerlerde ekiplerin, tam kadro sahada olacağı şekilde planlamalar yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlar talep ve önerilerini 0 352 232 24 98 ve 0 352 666 38 09 numaralı telefonlar üzerinden Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine iletebilecek. - KAYSERİ