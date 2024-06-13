Kayseri'de Kurban Bayramı'na yaklaşırken bıçak bileme yoğunluğu yaşanıyor

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Kayseri'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar yeni bıçak almaktansa mevcut bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Kurban Bayramı'nda en uğrak noktalardan birisi de bıçakçılar oldu. Vatandaşlar mevcut bıçaklarını biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturdu.

"Kayseri'de bıçak biletmek adettir"

Vatandaşların daha ekonomik olması sebebiyle yeni bıçak almak yerine mevcut bıçaklarını bilettiklerini dile getiren bıçakçı Ahmet Tüfekçi, "Şu anda bilememiz çok güzel. Vatandaşlarımız bıçaklarını biletmek için geliyor. Ancak satış çok düşük. Vatandaşların evlerinde 3-4 tane bıçağı var. Bizim Kayseri'de bıçak biletmek adettir. Kurban Bayramı geldiği zaman bıçaklar biletilir. 3-4 tane bıçaklarını getirirler, biz de onları bileriz. Bıçak satışımızda çok düşük. Son 1-2 günde belki satış yapabiliriz. Bıçak satılmamasının sebebi ekonomik şartlar. Şimdi vatandaşlar bayramda kurban alacaklar. Onun dışında kendilerine ve çocuklarına elbise alacaklar. Şu anda piyasa Kurban Bayramı olduğu için biraz canlı. Bileme geliyor. Normal bıçakları 25 TL'den bileme yapıyoruz. Satır olursa 50 TL, kasapların takım olarak getirdikleri makineleri aynaları var onları 75 TL'den biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bıçaklarınızı biletmek için son günü beklemeyin"

Vatandaşların bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri gerektiğini aktaran Tüfekçi, "Bıçakların fiyatları kalitesine göre değişiyor. Ben kendi imal ettiğim kaliteli bıçakları satıyorum. Fiyat olarak da 200 TL'den başlıyor, 350 TL'ye kadar kaliteli bıçaklarımız var. Vatandaşlar bıçaklarını önce getirsinler. Son 3-5 güne sığdırmasınlar. Önceden gelirlerse biz de daha rahat çalışırız, yapılan işte daha iyi olur. Yani ellerinden geldiği kadar önce getirmeleri lazım. Berbere gidiyorsun, önüne bir tane bileme taşı koymuş ve orada bileme yapıyor. Bakkala gidiyorsun aynı şekilde bir durum var. Yani herkes bıçakçı oluyor. Vatandaşların sağlam bıçaklarını kör edip, veriyorlar. Ondan sonra vatandaşlar kesmiyor diye bize geliyorlar. Bıçaklar kör olunca da kaç kişi kurban keserken, kendilerini yaralıyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ