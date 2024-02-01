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Kayseri'de bir vatandaş kurtları bağırarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de bir vatandaş kurtları bağırarak uzaklaştırdı

Kayseri\'de bir vatandaş kurtları bağırarak uzaklaştırdı

Tomarza ilçesine bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kalan kurtlar, yerleşim bölgesine inince bir vatandaş bağırarak kurtları uzaklaştırmaya çalıştı. Kurtlar, vatandaşın sesi üzerine bölgeden hızla uzaklaştı.

01.02.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir vatandaş, mahalleye inen kurtları bağırarak uzaklaştırdı.

Tomarza ilçesine bağlı Kömür Mahallesi'nde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için yerleşim bölgesine indi. Kurtları görünce ne yapacağını şaşıran bir vatandaş, bağırarak kurtları uzaklaştırmaya çalıştı. Sesler üzerine 4 kurt koşarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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