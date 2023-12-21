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Kayseri'de Mahsur Kalan Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Mahsur Kalan Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir buzağı, düştüğü çukurdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Buzağısına kavuşan hayvan sahibi teşekkürlerini iletti.

Kayseri\'de Mahsur Kalan Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
21.12.2023 - 11:07,
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Kayseri'de düştüğü çukursa mahsur kalan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği buzağının evinin bahçesindeki çukura düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Çukurda mahsur kalan buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan sahibi Eren Koca'ya teslim edildi.

Buzağısına kavuşan Koca, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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