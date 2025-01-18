Kayseri'de Meslek Lisesi İş Garantisi Sunuyor - Son Dakika
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Kayseri'de Meslek Lisesi İş Garantisi Sunuyor

Kayseri\'de Meslek Lisesi İş Garantisi Sunuyor

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere iş garantili eğitim imkanı sağlıyor.

18.01.2025 13:16
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 bölümü bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri seçtikleri bölümler üzerinde 4 yıl eğitim alarak iş garantili mezun olmanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'de son zamanlarda meslek liselerine olan ilgi artarken, Kayseri'de bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilere sunduğu imkanlar ile tercihlerin başında yer alıyor. Okulda bulunan bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araç teknolojisi ve uçak bakım alanları öğrencilerin ufkunu genişletirken, iş sahibi de yapıyor. 4 yıllık lise hayatları boyunca teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı olarak eğitim alma şansı da bulunan öğrenciler, mezun olduklarında kendi işlerinin de patronu oluyor.

"Okulumuz Kayseri'nin en büyük meslek liselerinden birisi"

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alparslan; okul hakkında bilgiler vererek, "Okulumuz Kayseri'nin en büyük meslek liselerinden birisidir. Okulumuzda 8 farklı alanda eğitim veriliyor. Bu alanlar bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araç teknolojisi ve uçak bakım alanları bulunmaktadır. Okulumuzu diğer okullardan ayıran en büyük etken okulumuzda uygulama eğitimlerinin oldukça yoğun olmasıdır. Bu kapsamda okulumuz döner sermaye faaliyetleri yürütüyor. Bu anlamda Türkiye'nin önde gelen okullarından birisiyiz. Üretim kapasitemiz oldukça iyi durumda. Bu durumda, öğrencilerimize beceri ve uygulamalı meslek dersi eğitimleri daha verimli olarak verilebiliyor. Öğrencilerimiz deney setlerinin üzerinde eğitim görmekten çok gerçek işler üzerinde eğitim alıyorlar ve pratiklerini geliştiriyorlar. Bu sayede yapılan çalışmaların piyasada ekonomik değeri oluyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler kendi harçlıklarını çıkarıyorlar"

Alparslan, öğrencilerin okulda öğrenirken aynı zamanda kendi harçlıklarını da çıkardıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz de bu çalışmaların karşılığında kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Bu kapsamda 2024 yılında döner sermaye çalışmalarında yaklaşık 150 öğrencimiz görev aldı. Bu öğrencilere 1 milyon 370 bin TL civarında ödeme yapıldı. Böylece velilerine de yük olmadan kendi harçlıklarını çıkartmış oluyorlar. Bu sayede de öğrencilerimiz beceri eğitimlerini gerçek iş üzerinde daha iyi gördükleri için mezun olduklarında kendi mesleklerinde çalışırken tercih edilmeleri daha fazla oluyor. Kendi işlerinde daha başarılı oluyorlar. Bu okulumuzun tercih edilmesini artıran da bir unsur. Birçok okulda bu imkanlar bulunamıyor. Ayrıca okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli kurumlarla yapılan protokol kapsamlarında protokol okulu statüsünde. Bu protokoller sayesinde okulumuzda eğitim gören birçok öğrenci öğretim bursu alıyor. Bu ilgili kurumlarla işbirliği yaparak beceri eğitimleri destekleniyor. İstihdam yönünden de diğer okullardan daha avantajlı durumdayız. Öğrencilerimiz kendileri istemeleri durumunda iş bulma oranları daha yüksek oluyor" şeklinde konuştu.

"Kayseri'mizde birçok kamu kurumunun donatımlarını okulumuz üretiyor"

Öğrencilerin gelen talepler üzerine kamu kurumlarının donatılarını ürettiğini dile getiren Okul Müdürü Tekin Alparslan; "Son yıllarda çılan birçok okulun okul donatımlarını bizim okulumuz üretti. Ayrıca, Kayseri İl Nüfus Müdürlüğü, Hacılar, Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüklerinin donatılarını okulumuz üretti. En son çalışmamız olarak Kayseri'de yapılan Millet Kütüphanesi'nin donatı siparişlerini de okulumuz üretmektedir. Bu çalışmamızda halen devam ediyor. Okulumuzda metalürji alanı var. Bu alan Türkiye'deki meslek liselerinin arasında az bir okulda bulunuyor. Bulunanlar içerisinde de döküm üzerine pratik çalışması yoğun olan okullardan biriyiz. Şehir şebekelerindeki su onarım aparatları okulumuzda üretiliyor. Bunun tedarikçisiyiz. Daha öncesinde üretilen bu ürünleri ilgili kurum yurtdışından ithal ediyordu ama şuanda bizim okulumuz bunların tedarikini sağlıyor. Biz bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Meslek Lisesi İş Garantisi Sunuyor - Son Dakika

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