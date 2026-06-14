Kayseri'de milli maç heyecanını Talas'ta yaşamak isteyen vatandaşlar alanı doldurdu - Son Dakika
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Kayseri'de milli maç heyecanını Talas'ta yaşamak isteyen vatandaşlar alanı doldurdu

Kayseri\'de milli maç heyecanını Talas\'ta yaşamak isteyen vatandaşlar alanı doldurdu
14.06.2026 07:41  Güncelleme: 07:43
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Kayseri'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını dev ekranda izlemek için sabah erken saatlerde Talas Belediyesi'nin hazırladığı paraşüt indirme alanına akın etti. İkramlar eşliğinde milli heyecanı yaşayan vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak takıma destek verdi.

Kayseri'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ında ilk sınavına çıkacağı Avustralya mücadelesinin coşkusunu yaşamak için dev ekranlara koştu. Sabahın erken saatlerinde milli heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar Talas Belediyesi tarafından maç için hazırlanan paraşüt indirme alanını doldurdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk sınavını Avustralya karşısında veriyor. Millerin, Kanada'da oynayacağı maçın Türkiye saatiyle 07.00'da başlayacak olması, vatandaşların milli takım için gösterdiği desteği değiştirmedi. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, Talas Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda paraşüt indirme alanına geldi. Burada vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunurken, vatandaşlar maç saatini beklemeye koyuldu. Alana gelerek milli heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadıklarını söyleyerek, milli takıma başarılar diledi. Maç öncesi millilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar milli maçın coşkusunu yaşamaya koyuldu.

Dünya Kupası'nda milli takıma destek olmak için paraşüt indirme alanına gelen yüzlerce vatandaş böyle görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de milli maç heyecanını Talas'ta yaşamak isteyen vatandaşlar alanı doldurdu - Son Dakika

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