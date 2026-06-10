Kayseri'de Milli Forma Satışları Patladı - Son Dakika
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Kayseri'de Milli Forma Satışları Patladı

Kayseri\'de Milli Forma Satışları Patladı
10.06.2026 13:15
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Kayseri'de 2026 FIFA Dünya Kupası için milli forma satışları arttı, esnaf temin konusunda zorlanıyor.

Kayseri'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası maçları öncesinde satılan formalar, futbol severler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yurt genelinde birçok vatandaş ay-yıldızlı ekibin FIFA 2026 müsabakalarını takip ederken, Kayseri'deki spor mağazalarında forma satışları arttı. Satışların artmasının ardından satış yapan esnaf ise forma temininde zorlandığını belirtti.

Milli formaya maçlar yaklaştıkça rağbetin arttığını söyleyen esnaf, "Forma satışlarımız şuan güzel, maçlar yaklaştıkça formaya talep artıyor. Artık milli formayı bulmakta güçlük çekiyoruz. İmalatçılar dahi Türkiye formasına yöneldi. Satışlarımız iyi Allaha şükür. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu gibi isimli formalar daha çok satılıyor. Milli takımımızın bu sene kupayı alıp gelmesini istiyoruz, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Futbol, Dünya, Yerel, Spor, Son Dakika

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