Altan Aydemir\'in mutlu günü

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir'in oğlu Onur Aydemir hayatını Tenzile Yılmaz ile birleştirdi.

Özel bir düğün salonunda yapılan düğünde genç çiftin nikahını, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Düğüne Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelin ve damat alkışlar eşliğinde sahneye gelirken, şahitler çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Nikah töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafının ardından düğün devam etti. - KAYSERİ