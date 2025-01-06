Kayseri'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Kayseri\'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucunda 5'i öğrenci, toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

06.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Karakaya- Özvatan Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada serviste bulunan 5 öğrenci, otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Metin'den yaralılara ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de, kazanın ardından yaralıları tedavi altına alındıkları Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Metin, "Karakaya -Özvatan kavşağında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan öğrenci ve memur kardeşlerimizi gözetim altına alındıkları Bünyan Devlet Hastanemizde, ilçe Kaymakamımız Turgut Gülen, Büyükşehir Meclis Üyemiz Mustafa İşlenmiş ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nuri Çakır ile beraber ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralanan hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Kaza yapan iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika

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