Kayseri\'de Öğrencilere Kırtasiye ve Beslenme Desteği Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilere yönelik 4 bin TL'lik kırtasiye ve beslenme desteği başvurularının 1 Ağustos itibariyle başladığını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Evlatlarımızın hem kalemine hem beslenmesine destek veriyoruz. Kırtasiye ve beslenme desteği ile çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir sosyal destek paketini kamuoyuna duyurdu. Başkan Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sadece kırtasiye değil, aynı zamanda beslenme desteğinin de dahil edildiği toplam 4 bin TL'lik yardım programının başvurularının başladığını açıkladı.

"Evlatlarımızın hem kalemine hem beslenmesine destek veriyoruz"

Projeyi kamuoyuna duyuran Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitime verdiğimiz destekler her yıl artarak devam ediyor. Bu yıl kırtasiye yardımımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Artık sadece kalem, defter değil, çocuklarımızın beslenme çantasına da destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her bir öğrencisi için 4 bin TL'lik kırtasiye ve beslenme yardımımızı başlatmış bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Başvurular başladı: son gün 17 Ağustos

Kayseri il sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler, 1 Ağustos - 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında www.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden online başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak. Yardım ödemeleri, eğitim-öğretim yılının ilk ve ikinci dönemleri başında olmak üzere iki taksit halinde ailelerin hesaplarına yatırılacak.

Türkiye'de örnek bir model

"Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda" sloganıyla duyurulan bu destek, Türkiye'de benzeri az görülen örnek bir sosyal belediyecilik modeli olarak öne çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022-2025 yılları arasında verdiği kırtasiye desteği de 35 milyon TL'yi aşarken, bu yıl ilk kez verilecek beslenme yardımı ile destek paketi daha da güçlendirildi. - KAYSERİ