Kayseri'de öğrencilerin geliştirdiği oyun yazmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de öğrencilerin geliştirdiği oyun yazmayı kolaylaştırıyor

Kayseri\'de öğrencilerin geliştirdiği oyun yazmayı kolaylaştırıyor

Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen yarışmada geliştirdikleri Yazı Asistanı isimli oyunda yazmayı öğrenenlere kolaylık sağlıyor. Oyun, kategorilere ayrılmış kartlarla metin yazmayı eğlenceli hale getiriyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim materyali olarak kullanılması hedefleniyor.

08.05.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na Kayseri Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan öğrenciler, geliştirdikleri oyun ile yazmayı öğrenenlerin işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Öğrencilerin geliştirdikleri Yazı Asistanı isimli oyunda 5 ana kart üzerinde duruluyor. Oyuncu sırasıyla kategorilere ayrılmış kartlardan çekerek kartlarda yazanları birleştirerek metin haline getirerek yazma konusunda sunulan kolaylıktan faydalanıyor. Öğrenciler birinci turu 5, ikinci turu 15 ve üçüncü turu 30 dakika olarak belirlenen sürelerde bulunan kelimelerle ilham vererek metin yazmayı kolaylaştıran oyunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim materyali olarak sunulmasını hedefliyor. Oyun hakkında bilgi veren Murat Kantarcı BİLSEM 5. sınıf öğrencisi Zehra Damla Küçük, "Bizim bu oyunumuzun adı 'Yazı Asistanı' ve bu oyunun amacı, çocuklar yazı yazarken yazmayı onlar için daha eğlenceli bir şekle getirmek ve yazma yeteneklerini geliştirmek. Bu oyunumuzda her kategoriden birer seçenek var. Oyunumuzun 5 adet ana kartı var ve kartı çektikten sonra her oyuncunun elinde 5 tane kart oluşuyor. Bunlarla da 3 turda bir metin yazmış olurlar. Birinci tur 5, ikinci tur 15 ve üçüncü tur 30 dakika olmak üzere sürelerimiz var. Bu süreler içinde bu kartlardan ilham alarak metin yazmaya çalışılır ve böylece daha kolay metin yazılır" dedi.

Küçük, hedeflerinin yazmayı kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, "Bizim için bundan sonraki hedef ise Milli Eğitim Bakanlığında oyunumuzun eğitim materyali olarak kullanmak. Oyunu farklı dillere çevirmek ve çocukların yazmasını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de öğrencilerin geliştirdiği oyun yazmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de öğrencilerin geliştirdiği oyun yazmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement