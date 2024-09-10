Kayseri'de Okul Servisleri Denetim Altında - Son Dakika
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Kayseri'de Okul Servisleri Denetim Altında

Kayseri'de polis, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin güvenliği için okul servislerine yönelik yaptığı uygulamaları artırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve aracın yönetmeliğe uygunluk durumu, fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı denetimi ile birlikte sürücülere eğitim de verdi.

10.09.2024 10:47
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Kayseri'de polisi, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin güvenliği için okul servislerine yönelik yaptığı uygulamaları artırdı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla beraber Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, ilk ders zilinin çalmasıyla beraber teyakkuza geçti. Ekipler, kentin farklı noktaların okul servislerine yönelik uygulamalarını artırırken, sürücü ve aracın yönetmeliğe uygunluk durumu, fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı denetimi ile birlikte sürücülerin öğrencilere örnek davranış sergilemeleri konularında eğitim sürücülere eğitim de verdi.

"Yeni eğitim-öğretim döneminin kazasız, belasız devam etmesini diliyoruz"

Uygulamalar hakkında bilgiler veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Erdoğan Alper, "2024-2025 eğitim-öğretiminin eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak, sayın müdürümüzün de talimatları doğrultusunda eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim planlarımızı hazırladık. İdaremiz dahilinde sabah, öğle ve akşam 20 ekibimizle okul servis araçlarının sorunsuz bir şekilde öğrencilerimizi okullarına taşımaları için denetimlerimiz devam etmektedir. Denetimlerimiz özellikle sürücü ve aracın yönetmeliğe uygunluk durumu, fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı ile birlikte sürücülerimizin öğrencilerimize örnek davranış sergilemeleri konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uymaları, daha dikkatli ve duyarlı araç kullanmaları konusunda görüşmeler yapıyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim döneminin kazasız, belasız devam etmesini diler, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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