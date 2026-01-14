Büyükşehir\'den doğal üretim bahçesini kullanacaklara organik üretim eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan organik tarım ve üretim uygulamalarına destekler sürüyor. Bu kapsamda organik tarım konusunda, Doğal Üretim Bahçesi'ni kullanacaklara yönelik uzmanlar tarafından eğitimlere başlandı.

13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Kadir Has Kongre Merkezi'nde başlayan Organik Tarım Temel Eğitim Programı'ndaki eğitimlere, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğretim üyeleri katıldı.

Türkmen, Organik Tarım Konusundaki Büyükşehir Faaliyetlerinden Bahsetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Türkmen, düzenlenen eğitim programında yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin organik tarım noktasında Cırgalan'da 2017 yılında çok güzel bir tesis inşa ettiğini ifade ederek, konunun önemine işaret etti. Organik tarımın; bir sağlık yönü bir ticari yönü bir de hobi yönü olduğunun altını çizen Türkmen, söz konusu organik tarım konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden ve teşviklerinden söz etti.

Gerçekleşen Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Acıkan, Hobi Bahçeleri Bakım Şefi Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, akademisyenler ve çok sayıda tarımsal üretici katıldı.

Programda, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, eğitim veren Prof. Dr. Sancar Bulut'a plaket takdim etti.

Eğitime katılan kursiyerlere katılım belgesi verilen programın amacı; organik tarım hakkında katılımcılara bilgi vermek ve uygulamaya yönelik olarak Doğal Üretim Bahçesi kullanıcılarını belirlemek olarak planlandı.

54 Adet Doğal Üretim Bahçesi

Doğal Üretim Bahçesi alanında toplam 54 adet bahçe bulunurken, bunlar ise 19 adet 660 metrekare, 16 adet 475 metrekare ve 19 adet 330 metrekare büyüklüğünde yer alıyor.

Bu bahçelerden 4 adedi, Kayseri'de yetiştirilebilecek ürünler üzerine çalışma yapmak ve organik üreticilere teknik destek sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir tarafından kullanılırken, 1 adet bahçe ise Lösev Vakfı'na tahsis edilerek, lösemili çocukların toprakla buluşmalarını sağlamak ve organik ürünlere doğrudan erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ayrıldı. 660 metrekarelik bahçeler ise organik tarım ürün sertifikasına sahip organik üreticilere tahsis edilecek.

Doğal Üretim Bahçesi, Eğitimlere Katılan ve Başarı Gösterenlere Verilecek

Gerçekleştirilen eğitim programında, 475 metrekare ve 330 metrekarelik bahçelerin tahsisi, verilen eğitimin sonunda yapılacak sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Puanların eşit olması durumunda ise ÇKS belgesinde sebze üretimi yaptığı görülen kişilere öncelik verilecek, yine eşitliğin devam etmesi halinde ise kura çekimi ile bahçe kullanıcıları belirlenecek.

Ayrıca 2 adet 330 metrekarelik bahçe, üniversitelerin Organik Tarım Bölümü'nden mezun olan kişilere ise pratik sağlamak amacı ile aldıkları sınav notlarına göre tahsis edilecek. - KAYSERİ