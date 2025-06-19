Kayseri'de Parklar Güvenlik Kameralarıyla Donatılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Parklar Güvenlik Kameralarıyla Donatılıyor

Kayseri\'de Parklar Güvenlik Kameralarıyla Donatılıyor
19.06.2025 12:03  Güncelleme: 12:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park güvenliğini artırmak için 5 parkta toplam 93 güvenlik kamerası kuracak. Bu sistemle vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle kentin yaşam alanlarını daha güvenli ve huzurlu hale getiriyor. 93 kamerayla donatılacak 5 parkta, vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturmak amacıyla park güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, parkları kapsayan Kent Güvenlik Sistemi çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Proje ile hem çocukların hem de ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Önemli mesafe kat edilen güvenlik sistemi kurulumunda, Mimarsinan Parkı'nda altyapı çalışmaları tamamlanırken, İnönü Parkı'nın birinci ve ikinci bölümlerindeki altyapı faaliyetleri bitirildi. İnönü Parkı'nın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ise çalışmalar devam ediyor. Tuna ve Gültepe parklarında da kablolama ve altyapı süreci hızla ilerliyor. Millet Bahçesi'nde ise çocuk oyun gruplarının çevresi güvenlik kameralarıyla izlenecek şekilde düzenlendi.

Gerekli direk, kabin, switch ve kamera ekipmanlarının satın alma süreci tamamlanırken, Tuna Parkı'nda direk dikim işlemleri sona erdi. Diğer parklarda da direk montajlarının ardından kamera kurulumuna geçilecek.

Toplamda 5 parkta 93 kamera kurulumu planlanırken, sistemin devreye girmesiyle birlikte vatandaşlar daha huzurlu ve güvenli bir park ortamına kavuşacak. Ayrıca, bu kameralar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tv.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Bu örnek uygulama sayesinde muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenirken, Büyükşehir Belediyesi kente yakışan, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Parklar Güvenlik Kameralarıyla Donatılıyor - Son Dakika

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