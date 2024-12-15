Kayseri'de Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
KAYSERİ - Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Parmağına yüzük sıkışan bir vatandaş, kangren olma tehlikesi yaşayınca Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaşın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirildi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.
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