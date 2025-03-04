Kayseri\'de Ramazan Ayı Manevi Atmosferiyle Kutlanıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferini Kayserililerle birlikte yaşarken, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın iftar programında ve Ali Osman Akkaş Camii'nde teravih namazında hemşehrileriyle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ruhunun, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşanması için Kayserililerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin'e ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ev sahiplikleri için teşekkür eden Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, düzenlenen programdan dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek, "Birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olacak Ramazan'ın bereketine dayandırılan böyle anlamlı bir buluşmadan dolayı sizleri tebrik ediyorum, ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın Ramazan Koordinasyon Merkezi ile Ramazan ayında yürüttüğü çalışmalara da dikkat çeken Büyükkılıç, "Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız adım adım adeta şehrimizi tarıyor" ifadeleri ile teşkilat yönetimine teşekkür etti.

İftarın ardından, Ramazan'ın manevi iklimini daha da derinleştirmek adına Ali Osman Akkaş Camii'nde teravih namazını hemşehrileriyle birlikte kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu özel ibadeti birlikte gerçekleştirmenin huzurunu yaşadı. Başkan Büyükkılıç, "Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayının bizlere birlik, dirlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ