Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Kayseri\'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca her gün düzenlenen etkinlikleri ziyaret ederek Kayserililerle bir araya geldi. Etkinlikte yazar Abdurrahman Uzun'un söyleşisi de büyük ilgi gördü.

05.03.2025 11:12  Güncelleme: 11:15
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında her gün bir etkinlikle Kayserilileri bir araya getirmeye devam eden Ramazan Etkinlikleri alanını ziyaret etti. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, etkinlikte yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun'un söyleşisine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri her gün dolup taşarken Başkan Büyükkılıç da etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının dördüncü gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri alanında stant kuran esnaflar ve vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek harçlık verdi ve kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra etkinlikte sahne alan yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun'un söyleşine katıldı.

Söyleşinin ardından sahneye çıkan Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri'ne gösterdikleri ilgilen dolayı Kayserililere ve katılımlarından dolayı yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun'a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Ramazan boyunca her gün farklı etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Söyleşide ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmeler yapan Uzun, 6 Şubat depremlerinde Kayseri'nin müthiş bir gayret ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Ben Elbistan'da 27 gün gördüm. Allah hepinizden razı olsun. Müthiş bir gayret vardı ortada, komşuluk nasıl yapılır Kayseri bize onu gösterdi" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a Ramazan Etkinlikleri alanı ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mücahid Soyak, daire başkanları ve müdürler eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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