Kayseri'de Raylı Sistem Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Raylı Sistem Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri\'de Raylı Sistem Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Düvenönü Kavşağı'ndaki raylı sistem ile karayolunun kesiştiği noktada meydana gelen aşınmaları gidermek için gece boyu süren titiz çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu Bakım çalışması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yolcu konforunun artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

17.03.2025 14:50  Güncelleme: 14:55
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Düvenönü Kavşağı'nda raylı sistemin karayolu ile kesişen noktalarındaki aşınmaları gidermek amacıyla gece boyunca süren titiz ve yoğun çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ulaşım alanındaki kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda, şehirdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olan raylı sistem güzergahında, karayolu ile kesişen noktalarda zamanla oluşan aşınmaları gidermek amacıyla kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdi. Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Düvenönü Kavşağı'nda gerçekleştirilen bu yoğun çalışma, gece boyunca devam etti. Aşınma ve yıpranmanın, tramvay yolcularının konforunu ve karayolu araçlarının geçişini olumsuz etkilememesi için başlatılan çalışmalar, titizlikle tamamlandı. Gece boyunca süren bu yoğun mesaiyle, tramvay hattı daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin titiz çalışmaları sayesinde Ulaşım A.Ş. tarafından yolculara, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmaya devam edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Raylı Sistem Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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