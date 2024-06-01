Kayseri\'de sağanak ve dolu yağışı sonucu çadırları zarar gören tarım işçileri otele yerleştirildi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak ve dolu yağışı nedeniyle çadırları zarar gören 17 tarım işçisi otele yerleştirildi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Doğanlar Mahallesi'ndeki çadırları da aşırı yağıştan dolayı zarar gören tarım işçileri, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD koordinesinde bölgeye giden Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; çadırları zarar görerek ıslanan tarım işçilerine yardım etti. 2'si çocuk 17 tarım işçisi, Bünyan Kaymakamlığı ve fen işleri müdürlüğü tarafından çadırlarından alınarak ilçede bulunan bir otele yerleştirildi.

Öte yandan, Bünyan Belediyesi ekipleri de, sağanak yağışın ardından ilçede etkili olan selin yaralarını sarmak için büyük çaba sarf etti. - KAYSERİ