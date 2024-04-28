Kayseri\'de Şimşeklerin Aydınlattığı Kartpostallık Görüntüler

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Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşeklerin aydınlattığı şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Akşam saatlerinde il merkezinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte şimşeklerin de çakması kartpostallık görüntüler oluşturdu. İç Anadolu'nun en büyük dağı olan 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nda şimşeklerin çakmasıyla birlikte seyrine doyum olmaz bir manzara oluşurken, şimşeklerin dansı havadan dronla da görüntülendi. - KAYSERİ