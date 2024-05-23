Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Çakan şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?