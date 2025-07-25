Kayseri'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Eğitim ve Mama Desteği - Son Dakika
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Kayseri'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Eğitim ve Mama Desteği

Kayseri\'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Eğitim ve Mama Desteği
25.07.2025 11:54  Güncelleme: 11:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye personeline sokak hayvanlarını toplama eğitimi verdi. Eğitim sonrası toplanan hayvanların beslenmesi için mama desteği sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitimi verildi. Büyükşehir belediyesi, sokak hayvanlarının en sağlıklı ve doğru şekilde toplanmasının hedeflendiği teorik ve pratik eğitimin ardından ilçe belediyelerine toplanan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere mama desteği de verdi.

Tüm Kayserililerin huzur ve refahı için yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için de proje ve çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitim programı düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinde düzenlenen eğitim programına Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı, müdürler, veterinerler ve ilçe belediyelerinin personeli katıldı. Teorik ve pratik iki aşamalı eğitimde veterinerler tarafından katılımcılara hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirler ve ekipmanlar sağlanarak sokak hayvanlarının canını yakmadan en doğru şekilde toplama çalışmalarının nasıl yürütüleceği, kapsamlı şekilde anlatıldı. Eğitim programına dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı, verimli ve başarılı bir eğitim programı düzenlediklerini kaydederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizdeki sokak hayvanlarını toplama görevini üstlenen arkadaşlarımızı, bu işi sokaktaki canlılarımızı incitmeden nasıl yapacaklarını anlatmak üzere eğitime tabi tuttuk. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, verimli ve başarılı bir çalışma oldu. Hem uygulamalı hem teorik olarak eğitim verilmiş oldu" dedi.

"Barınaklarımızdaki kapasitemizi arttırıyoruz, şartlarımızı iyileştiriyoruz"

Safrantı, sokak hayvanları konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizerek; "Sokak hayvanlarının da bir can olduğunun farkındayız. O bilinçle hareket ediyoruz. Kayseri sokaklarında bu çalışmalar sonuçlandığında sokak hayvanı kalmayacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hem barınaklarımızdaki kapasitemizi arttırıyoruz, şartlarımızı iyileştiriyoruz hem barınakta rehabilite ettiğimiz hayvanların daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için doğal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ağustos ayının sonuna bu projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Ağustos'un sonundan itibaren sokaklarda hayvan kalmaması için var gücümüzle gayret ediyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz. Bu çalışmalar da bu gayretin bir adımı" şeklinde konuştu. Eğitim programının sonunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde toplanan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere ilçe belediyelerine mama desteği verildi.

Mama desteği hakkında da bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı; "İlçelerimizden sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili verdiğimiz eğitime katılan ilçe belediyelerimize topladıkları sokak hayvanlarının beslenmesi için yem desteği sağlıyoruz. Bu desteğin sağlanması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Eğitim ve Mama Desteği - Son Dakika

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