Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde çeşitli kurumlar arasında SOGEP, Anadolu'dakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları için protokol imzalandı. toplamda 63 milyon TL yatırım yapılacak.

06.02.2025 16:51  Güncelleme: 16:53
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Oran Kal-kınma Ajansı arasında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Anadolu'dakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda yapılan protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Çiçek, "Kayseri'de yatırım seferberliği birçok alanda olduğu gibi, Kalkınma Ajansının destekleriyle devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek SOGEP, Anadolu'dakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları kapsamında, desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşme imza töreninde bir araya geldik. Bu tören sadece Kayserinin değil aynı zamanda, bölgesel kalkınmanın gücünü pekiştiren önemli bir adım olma özelliğini taşımaktadır" dedi

6 projeye toplam 63 milyon TL yatırım olduğunu ifade eden Çiçek, "Gerçekten önemli bir miktar ve çok önemli projeleri barındırıyor. İlimizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağ-lamayı hedefleyen bu programlar sayesinde, 2024 yılında Kayseri'den destek almaya hak ka-zanan 6 proje için toplam 41 milyon TL'lik hibe sağlanmış olup, eş finansmanlarla birlikte bu destek 63 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu projelerin birçoğunun destek alması, Kayseri'deki proje kültürünün ve kurumlar arası koordinasyonun geldiği noktayı gösterdiği için büyük bir öneme sahiptir. Bu başarı hem yerel yöneticilerimizin hem de diğer paydaşlarımızın ortak çabalarının ve vizyoner yaklaşımlarının bir ürünüdür" diye konuştu.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından SOGEP, Anadolu'dakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Ekonomi, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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