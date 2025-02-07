Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları için protokol imzaladı. Proje ile kadınların istihdamı ve üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

07.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü imzalandı. Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, "Bizim yaptığımız çalışmalarda yer almasını çok önemsiyoruz. Sosyal içerikli bu projemiz ile İldem bölgesinde ve aynı şekilde Talas'ta ve Altınoluk'ta yapacağımız çalışmalarda hanım kardeşlerimize daha çok yer vermek suretiyle onların istihdamını sağlayacağız. Onlar hem üretecek hem de meslek sahibi olacaklar" diye konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; "Kadın kooperatifleri ile iş birliği halinde özellikle bir merkez olma özelliği taşıyor. Burada yetişecek, belli bir kapasiteye ulaşmış kişiler de yeni kooperatifleşmeye kapı açacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları Protokolü, Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve diğer katılımcılar tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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