Kayseri\'de Su Kuyusuna Düşen Köpek Kurtarıldı

Kayseri'de su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin su kuyusuna yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, su kuyusuna halat ile inerek köpeğe ulaştı. Yavru köpeği kuyudan çıkaran ekipler, yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ