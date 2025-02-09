Kayseri'de Talas Klasik Sanatlar Akademisi Kuruluyor - Son Dakika
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Kayseri'de Talas Klasik Sanatlar Akademisi Kuruluyor

Kayseri\'de Talas Klasik Sanatlar Akademisi Kuruluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'de bir ilk olacak olan Talas Klasik Sanatlar Akademisi'nin kurulacağını duyurdu. Akademi, kağıt atölyesi ile el yapımı kağıt üretimi eğitimi verecek ve geri dönüşümün önemine vurgu yapacak.

09.02.2025 10:08  Güncelleme: 10:10
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yine bir ilk olma özelliği taşıyan Talas Klasik Sanatlar Akademisi kuruluyor.

Yatırım ve hizmet çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleriyle de dikkat çeken Başkan Yalçın, Kayseri'de ilk olacak Talas Klasik Sanatlar Akademisi-Kağıt Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Tarihi Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan binayı gezen Başkan Yalçın, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın; "Yakın zamanda hizmete açacağımız Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan Talas Klasik Sanatlar Akademisi - Kağıt Atölyemizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği atölyemiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Şehrin ilk el yapımı kağıt atölyesi olan Talas Klasik Sanatlar Akademisi'nde öğrencilere ve vatandaşlara kağıdın ve kağıttan yapılan ürünlerin önemi anlatılacak. Karadut, keten, kenevir, pamuk, kumaş, ipek ve geri dönüşüm kağıt atıklarından hamur hazırlanarak kalıplara alınan ve kurutulma işlemiyle kağıdın son halinin verileceği atölyede kağıdın tarihi gelişim süreci de anlatılacak.

İsteyen herkesin evinde basit yöntemlerle kağıt üretebileceği eğitimlerin verileceği atölyede 1 ton kağıt için 2 ton ağaç kullanıldığının vurgusu yapılarak geri dönüşümün önemi de anlatılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Talas Klasik Sanatlar Akademisi Kuruluyor - Son Dakika

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