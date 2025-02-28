Kayseri'de TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Ziyareti - Son Dakika
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Kayseri'de TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Ziyareti

Kayseri\'de TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'nu Kayseri'de ağırladı. Görüşmelerde, Savunma Sanayi ve Havacılık sektörüne yönelik projelerin önemi vurgulandı. TUSAŞ Genel Müdürü, üretimlerin başladığını ve ortak çalışmalara değindi.

28.02.2025 16:42  Güncelleme: 16:45
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir dizi program için Kayseri'ye gelen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'nu ağırladı.

TUSAŞ Genel Müdürü ile Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ziyaretinin ardından Melikgazi Belediyesi'nde görüşmelere devam eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi; "TUSAŞ Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Demiroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığımızdan Savunma Sanayi Başkanımız, yardımcıları, TUSAŞ Genel Müdürümüzün de içinde bulunduğu 50 kişilik ekip Kayseri'deler. Sanayi Odası'nda toplantı yaptık. Ben Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün Bey'e, tüm ekibine, TUSAŞ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Biraz önce Kayseri'de hayata geçirdiğimiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni ziyaret ettik. Kaanları, Hürkuşları, SİHA'ları, İHA'ları üretecek; ülkemizin savunma sanayisine hizmet edecek gençlerin yetişeceği lisemiz inşallah Kayseri'mize de ülkemize de büyük bir katma değer katacak. Ortaokulunu nasip olursa yapmak istiyoruz. Savunma Sanayi Başkanımızın önderliğinde TUSAŞ Genel Müdürümüz ve diğer savunma sanayi şirketlerimizin desteğiyle Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin ülkemize, Kayseri'mize hizmet etmesini sağlayacağız. Milli muharip uçağımız Kaan'ın da en kısa zamanda seri üretimi girmesini Cenab-ı Allah nasip etsin. Savunma sanayisine vermiş oldukları desteklerden dolayı, ülkemizde yapılan ve yurt dışında göğsümüzü kabartan çalışmalardan dolayı TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'na teşekkür ediyorum."

Kayseri'de TOMTAŞ'ın ortaklarından olduklarını, TOMTAŞ'ta üretimlerin başladığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, "Okul gerçekten güzel olmuş. Biz TUSAŞ olarak zaten Kayseri'ye geldik, TOMTAŞ'ın ortağıyız. TOMTAŞ'ta üretimler başladı, hatta Hürjet'in komponentlerini TOMTAŞ'ta üretmeye başlayacağız. Bu Kaan için de güzel dilekleriniz için bir ön adım olmuş olacak. İnşallah çok güzel gider. Biz de Kaan'ı hem yurt içi hem yurt dışına göndermek üzere seri üretimine başladığımızda Kayseri'miz daha büyük, daha kabiliyetli ve kapasiteli firmalarımız da hazır olmuş olur, beraber çalışırız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu Ziyareti - Son Dakika

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