Kayseri\'de Ücretsiz Karpuz Kuyruğu

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından ücretsiz dağıtılan karpuzlar için uzun kuyruk oluştu.

İlçede market sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş, hayır yapmak için ücretsiz olarak karpuz dağıttı. Vatandaşlar ücretsiz karpuzlardan almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk dağıtım yapılan kamyondan ilçe meydanının sonuna kadar ulaşırken, karpuz kuyruğu da cep telefonu kameralarına yansıdı. - KAYSERİ