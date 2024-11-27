Atlas Fuarcılık tarafından Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi düzenlenecek.
Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi, 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Fuarda yenilenebilir enerji teknolojileri, depolama sistemleri, elektrikli otomobiller, elektrikli araçlar, elektrikli araçlar şarj istasyonları ve üretimden depolamaya Enerjiyle ilgili her şey sergilenecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?