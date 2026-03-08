Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan Y.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Y.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A.'nın karakoldaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,