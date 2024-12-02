Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı

Kayseri'de narkotik polisinden operasyon: 5 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.G. ve N.A. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 8 parça halinde toplam 14,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.