Kayseri'de Yağmur Hasadı Projeleri Sayısı 735'e Ulaştı - Son Dakika
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Kayseri'de Yağmur Hasadı Projeleri Sayısı 735'e Ulaştı

Kayseri\'de Yağmur Hasadı Projeleri Sayısı 735\'e Ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin başlattığı yağmur hasadı projelerinin sayısının 735'e çıktığını açıkladı. Projelerin su verimliliği ve doğal kaynakların korunması açısından önemli bir kazanım sağladığı belirtildi.

24.05.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık riskine karşı başlatmış olduğu 'yağmur hasadı' projelerinin sayınının kent genelinde 735'e çıktığını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde muhtelif bölgelerde gerçekleştirilen proje sayesinde geri dönüşüm anlamında önemli bir kazanım sağladıklarını ifade etti. İklim değişikliğiyle mücadelede su verimliliği için kritik rol oynayan yağmursuyu hasadı, doğal kaynakları korumanın ve suyun sürdürülebilir kullanımının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere yağmur hasadı, yağışın yoğun olduğu zamanlarda çeşitli yöntemlerle suyun tutulmasını ve saklanmasını sağlayarak yağışın az olduğu dönemlerde kullanılabilmesine yarar. Böylece, çeşitli yöntemlerle hasat edilen yağmur suyu, ya doğrudan ya da arıtılarak bağ, bahçe ve tarımsal sulama ile şehirlerde yeşil alanların sulanması amacıyla kullanımı sağlanarak bu tip kullanımlar için temiz suyun kullanılmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur. Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla KASKİ'miz tarafından yağmur hasadı projesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor. Açık kanal bulunmayan veya teknik olarak cazibeli akış ile kotun kurtarmadığı bölgelerde, yağmursularını atık su hattına vermek yerine, yer altı su rezervlerine katkıda bulunmak ve geri kazanım sağlamak amacıyla yağmur hasadı imalatı yaparak yeşil alana drenaj edildi. Bu kapsamda 2020 yılında 100, 2021 yılında 150, 2022 yılında 160, 2023 yılında 190, 2024 yılının ilk 5 ayında 135 olmak üzere toplam 735 adet yağmur suyu hasadı imal edilmiştir. Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni su kaynaklarına ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yağmur Hasadı Projeleri Sayısı 735'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yağmur Hasadı Projeleri Sayısı 735'e Ulaştı - Son Dakika
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