Kayseri\'de Yağmur İçin Duaya Çıkan Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çomaklı köyünde eller semaya yağmur için açıldı.

Çomaklı köyündeki yağmur duasına ilçe Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Adem Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Çakır, Müftü Emin Patan, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, Tarım İlçe Müdürü Hasan Avanoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Emekli din görevlisi Kazım Kömürcü tarafından yapılan Yağmur duasına dedeler ve ninelerin torunlarını yanlarına alarak katıldığı görüldü. Köy meydanında kadın, erkek ve çocuklarla birlikte yaklaşık iki bin kişinin katılımıyla yapılan yağmur duası sonrasında topluca köy harman yerinde kılınan öğle namazı sonrası yemek ikramı yapıldı. - KAYSERİ