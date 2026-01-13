Yarıyıl tatilinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği yapılacak - Son Dakika
Yarıyıl tatilinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği yapılacak
13.01.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği ile çocuklara ve gençlere eğlenceli etkinlikler sunacak. 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Kayseri Park AVM'de gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli yarışmalar ve sanatsal aktiviteler yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; çocuk, genç ve öğrencilere yönelik etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tatil şenliği şeklinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği gerçekleştiriyor.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, seminerler ve yarışmalarla birçok gencin geleceğine imza atan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te Kayseri Park AVM -1. katında açılışı gerçekleşmek üzere saat 12.00-21.30 arasında 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde 3 gün sürecek etkinliklere imza atıyor. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesi ve tatilin tadını çıkarması amacıyla düzenlenen şenlikte, sanatsal workshop etkinlikleri, halat çekme yarışmaları, bilmeceler, çuval yarışmaları, bebek kimde yarışması, anne-çocuk tanıma yarışmaları, sandalye kapmaca yarışmaları, resim yapma ve boyama etkinlikleri, yüz boyama etkinlikleri, çocuk şarkıları ve dansları, eğlenceli fen deneyleri ile çocuklara özel sürpriz hediyelerin yer aldığı renkli ve eğlenceli birçok etkinlik yer alacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kayseri, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

