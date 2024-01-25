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Kayseri'de Yasa Dışı Av Yapan 8 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yasa Dışı Av Yapan 8 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde yasa dışı av yapan 8 kişiye ceza yazdı. Av esnasında kullanılan av tüfeği ve diğer av malzemelerine el konuldu.

Kayseri\'de Yasa Dışı Av Yapan 8 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı
25.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:01
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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza yazıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin farklı noktalarında av yaptıkları belirlenen şahıslar; av esnasında kullanmış oldukları 1 adet takozu bulunmayan av tüfeği, 2 adet ses cihazı, 2 adet akü ile yakalandı. Ayrıca yasadışı olarak avlanılan 6 adet cansız ördeğe el ekiplerce el konuldu.

8 kişi hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce idari yaptırım uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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