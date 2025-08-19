Kayseri'de 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Kayseri'de 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Yoğun İlgi Görüyor

19.08.2025 12:46  Güncelleme: 12:47
Kayseri'de kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', organik ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekliyor. Vatandaşlar, pazarın açılmasını beklerken, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a organik tarımla ilgili yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler. Pazar, her pazar günü Kayserililere hizmet verecek.

Türkiye'de sayılı örneklerinden biri olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', Kayseri'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Organik ürünleriyle sağlıklı yaşamı destekleyen pazar, hem üreticiye hem de tüketiciye kazanç sağlarken, Kayserililer hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Vatandaşlar, daha sağlıklı yarınlar için büyük önem taşıyan organik tarımı Kayseri'ye kazandıran Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek; "Bu ürünlerde kimyasal gübre kullanılmadığı ve sertifikalı ürünler olduğu için gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyoruz. Doğal ürünlerin tadı ve görünümü diğerlerinden hemen ayırt ediliyor. Her yıl bu pazarın açılmasını özlemle bekliyoruz. Fiyatlar da konvansiyonel tarım ürünleriyle neredeyse aynı. Üreticilerin yüzü gülüyor, biz tüketiciler de sağlıklı ürünlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise pazara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kayseri'de tarım ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan'da yapılıyor. Bu noktada ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıttığımız 'Karahıdır' domates fideleri de organik tarımı destekleyen önemli faaliyetlerimizden biri. Pazarımız, organik ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da insan sağlığını ön planda tutan her türlü projeye öncülük edeceğiz. Gayretimiz ülkemiz ve şehrimiz içindir" diye konuştu.

Öte yandan Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", Kasım ayına kadar her pazar günü Kayserililere hizmet vermeye devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

