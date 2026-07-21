Zabıtadan çevre duyarlılığı çalışması - Son Dakika
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Zabıtadan çevre duyarlılığı çalışması

Zabıtadan çevre duyarlılığı çalışması
21.07.2026 13:54  Güncelleme: 13:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde çevre temizliği temalı denetim yaparak esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı. Temiz çevre bilincini artırmayı hedefleyen uygulamada, duyarlı esnafa Türk bayraklı şapka hediye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile Sivas Caddesi'nde 'çevre temizliği ve çevrenin korunması' temalı denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Denetimler sırasında zabıta ekiplerince esnaf ve vatandaşlara çevre duyarlılığı konulu broşürler dağıtıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir şehir için yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürürken Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de kentte vatandaşların huzur, güven ve esenlik içerisinde yaşaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Genel Kontrol Zabıta Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile Sivas Caddesi'nde 'çevre temizliği ve çevrenin korunması' temalı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında, zabıta ekiplerince esnaf ve vatandaşların çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini yürüten esnaflara gösterdikleri hassasiyetten dolayı, Başkan Büyükkılıç'ın hediyesi olan Türk bayrağı renk ve desenli şapkalar takdim etti. Denetimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Mustafa Özpolat, "Bugün, şehrimizin Cumhuriyet Meydanı, çiçekçiler bölgemizde, ana arterlerde ve trafikte temizlik temasıyla yola çıktık. Çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla sahada kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme gerçekleştireceğiz" dedi. Özpolat, temiz çevrenin temiz bir toplumla mümkün olacağının altını çizerek, "Uygulama kapsamında vatandaşlarımıza, esnafımıza ve sürücülere uyarılarda bulunurken şu mesajı vurgulamak istiyoruz; hepimiz biliyoruz ki temiz çevre, temiz bir toplumla mümkündür ve en iyi temizlik kirletmemektir. Araçlardan atılan izmaritler ver sokaklarda bırakılan çöpler ortak yaşam kültürümüze yakışmamaktadır. Çevreye sahip çıkan duyarlı esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür eder, kuralları hiçe sayarak çevreyi kirletenlere karşı zabıta ekiplerimizin de tavizsiz denetimlerinin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" şeklinde konuştu.

Denetimler sırasında esnaflar ve vatandaşlar da anlamlı çalışmadan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıtadan çevre duyarlılığı çalışması - Son Dakika

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