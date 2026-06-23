Kayseri zabıtasından zincir marketlere denetim - Son Dakika
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Kayseri zabıtasından zincir marketlere denetim

Kayseri zabıtasından zincir marketlere denetim
23.06.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışverişi için zincir marketlerde fiyat etiketi, gramaj ve kasa-raf uyumunu denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri; vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi, gramaj ve kasa-raf fiyat uyumu titizlikle kontrol edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve düzenli bir alışveriş ortamından faydalanabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, zincir marketlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile 'Akıllı İletişim, Güçlü Kayseri' vizyonu istikametinde hizmet veren ULAKBELL İletişim Sistemi üzerinden vatandaşlardan gelen talep, öneri, ihbar ve şikayetler doğrultusunda yürütülen denetimlerde, marketlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; raf ve kasa fiyatları arasında farklılık bulunup bulunmadığını, ürünlerin gramajlarının mevzuata uygun olup olmadığını ve ürün etiketlerinin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini tek tek kontrol etti. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklara ilişkin tutanaklar düzenlenirken, gerekli işlemler başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen başvuruların zabıta ekipleri tarafından titizlikle değerlendirirken, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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