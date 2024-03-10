Kayseri\'deki Battal Mescidi, Ramazan\'ın müjdecisi olarak biliniyor

Kayseri'de Ramazan'ın müjdecisi ilk teravih namazının başlangıç noktası Battal Mescidi, olarak biliniyor.
Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazını farklı camilerde eda etme geleneğinin ilk mekanı Kayseri'de Battal Mescidi olarak biliniyor. Şu anki Kayseri kent merkezinin 2 kilometre güneyinde bulunan, Eski 'Mazaka' kentinin beş tepesinden biri üzerinde bulunan Battal Mescidi, Caferbey Sağlık Ocağı'nın yanında bulunuyor. Emevi, Arap İslam akıncılarının defalarca İstanbul'u fethetme maksatlı geçiş güzergahlarından biri olan Kayseri'nin bu eski yerleşim yerinde, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi'nin 14 yıllık İslam egemenliği döneminde buraya bu mescidi yaptırdığı rivayet ediliyor. Bu bakımdan Kayseri'deki İslam'ın ilk izleri bu mescitle başlıyor.
Zaman içinde defalarca restorasyon görse de son çevre düzenlemesi ile ayrı bir çehreye bürünmüş bu mescidin girişinin solunda bulunan üst türbe külahı bölümü yıkılmış ama alt sanduka bölümü yeniden düzenlenen Kırk Kızlar Türbesi, kentin Moğol istilasından kalma trajedisinin menkıbevi bir göstergesi olarak ayakta duruyor. 160 metrekarelik iç mekan tavanı dört fil ayağı sütun üzerine inşa edilen mescid, iç mekandaki mimari unsuru olan taşlarının bir çoğunda, Oğuz boylarından altı boyun işaret remzleri bulunuyor. Bu mescidin taşlarına işlenen imzaların birçoğu da Oğuz'ların Kayı Boyuna bağlı olan ustaların imzasını taşıyor. Kemerlerde ve sütunlarda çok sayıda bu işaretlerden görülüyor. - KAYSERİ
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
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